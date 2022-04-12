Каннаваро о втором ЧМ подряд без Италии: «Пугает, что к этому относятся почти как к норме. Люди, кажется, смирились»

расстроен тем, что Италии не будет на .

«Вполне естественно, что, когда Италия не попадет на такой важный турнир, как чемпионат мира, определенные вещи и имена возникнут в прессе.

Я бывший игрок и капитан сборной Италии, но правда в том, что в этих слухах ничего не было (речь о том, что Каннаваро мог возглавить сборную – Sports.ru). Было приятно, что меня связывают с такой работой, ведь это означает, что я хорошо поработал, но у нас никогда не было переговоров».

О том, что не поедет на второй чемпионат мира подряд

«Меня пугает, что к этому начинают относиться почти как к норме. Люди, кажется, смирились с этим. Система не работает. Мы не прогрессируем ни в европейских клубных турнирах, ни в матчах сборных, так что нужно что-то менять.

Мы отстаем во всем, что можно только представить. Просто посмотрите на матчи Португалия – Турция и Италия – Северная Македония. Разница между стадионами была заметна.

Мы продолжаем в том же духе и не понимаем, что другие опережают нас, и мы больше не лучшие. Мы должны проснуться и что-то сделать», – сказал бывший игрок сборной Италии для Sky Sport Italia.