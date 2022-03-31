Президент ФИФА о пропуске Италией ЧМ-2022: «Мне хочется плакать. Жаль итальянских детишек»

Президент ФИФА Джанни Инфантино расстроился из-за поражения Италии в стыках .

Итальянцы пропустят второй чемпионат мира подряд в результате проигрыша Северной Македонии (0:1).

«Мне хочется плакать. Это грустное время для всех итальянцев. Сборная пропускает второй ЧМ подряд.

Я вспоминаю свои детские эмоции от чемпионатов 1978 и 1982 года – благодаря таким событиям и влюбляешься в футбол. И мне жаль итальянских детишек», – сказал уроженец Швейцарии.

Моджи связал вылет Италии с «кальчополи»: «Юве» был движущей силой итальянского футбола, но от него решили избавиться. Его вклада с тех пор и не хватает»