Президент ФИФА о пропуске Италией ЧМ-2022: «Мне хочется плакать. Жаль итальянских детишек»

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Президент ФИФА Джанни Инфантино расстроился из-за поражения Италии в стыках ЧМ-2022.

Итальянцы пропустят второй чемпионат мира подряд в результате проигрыша Северной Македонии (0:1).

«Мне хочется плакать. Это грустное время для всех итальянцев. Сборная пропускает второй ЧМ подряд.

Я вспоминаю свои детские эмоции от чемпионатов 1978 и 1982 года – благодаря таким событиям и влюбляешься в футбол. И мне жаль итальянских детишек», – сказал уроженец Швейцарии.

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