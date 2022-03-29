Моджи связал вылет Италии с «кальчополи»: «Юве» был движущей силой итальянского футбола, но от него решили избавиться. Его вклада с тех пор и не хватает»

связал поражение сборной Италии в стыках с «кальчополи».

«Нам приходится тяжело с 2006 года, когда Италия выиграла ЧМ с костяком из футболистов «Ювентуса». Тогда «Ювентус» был движущей силой итальянского футбола.

А потом кто-то, кому «Ювентус» не нравился, захотел от него избавиться, обвинив в манипулировании результатами чемпионата, хотя спортивный суд постановил, что ничего подобного не было. Также были отстранены менеджеры, не совершившие ничего противозаконного, в отличие от тех, чьи незаконные действия были установлены лишь по истечении срока давности. Кто знает, почему была такая задержка...

С этого момента итальянский футбол расплачивался за последствия дела, ему не хватало вклада со стороны «Ювентуса». Италия дважды вылетела на групповом этапе ЧМ и дважды на него не вышла», – отметил бывший генеральный директор .

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