Каннаваро – кандидат на пост тренера сборной Италии, возможен тандем с Липпи. Федерация хочет продолжить работу с Манчини

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Роберто Манчини вряд ли уйдет с поста тренера сборной Италии.

Итальянцы не смогли выйти на ЧМ-2022, проиграв Северной Македонии (0:1) в полуфинальном стыковом матче.

Федерация футбола Италии хочет продолжить сотрудничество с 57-летним специалистом.

Однако в случае ухода Манчини тренером сборной может быть назначен Фабио Каннаваро, сообщает Sky Sport Italia.

Возможен вариант, при котором бывший защитник «Ювентуса» и «Реала» будет тренировать в тандеме с Марчелло Липпи, выигравшего ЧМ-2006 во главе Италии.

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