Каннаваро – кандидат на пост тренера сборной Италии, возможен тандем с Липпи. Федерация хочет продолжить работу с Манчини

Роберто Манчини вряд ли уйдет с поста тренера сборной Италии.
Итальянцы не смогли выйти на ЧМ-2022, проиграв Северной Македонии (0:1) в полуфинальном стыковом матче.
Федерация футбола Италии хочет продолжить сотрудничество с 57-летним специалистом.
Однако в случае ухода Манчини тренером сборной может быть назначен Фабио Каннаваро, сообщает Sky Sport Italia.
Возможен вариант, при котором бывший защитник «Ювентуса» и «Реала» будет тренировать в тандеме с Марчелло Липпи, выигравшего ЧМ-2006 во главе Италии.
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