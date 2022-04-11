Манчини о сборной Италии: «Мы не проигрывали 37 матчей подряд и выиграли Евро. Это не похоже на бесславный путь»

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Роберто Манчини высказался о своей работе со сборной Италии. 

«Я доволен тем, что я сделал. Конечно, мне очень жаль, что мы не квалифицировались на чемпионат мира, но я все еще могу ходить с высоко поднятой головой без каких-либо проблем. 

К сожалению, у нас была сложная ситуация, и из-за этого мы не смогли победить, вот и все. Парни были фантастическими, их не за что винить.

Мы не проигрывали 37 матчей подряд и выиграли чемпионат Европы. На мой взгляд, это не похоже на бесславный путь. Нам будет плохо до декабря, когда пройдет чемпионат мира, но затем нужно начать думать и строить планы на будущее», – сказал главный тренер сборной Италии.

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