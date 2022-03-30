Балотелли о вылете Италии: «Людям всегда меня не хватает, когда мы проигрываем. До матча обо мне никто и не думал»

дал понять, что мог бы помочь Италии пройти квалификацию .

Сборная страны потерпела поражение от Северной Македонии (0:1) в полуфинальном стыковом матче.

«Людям всегда меня не хватает, когда команда проигрывает. Легко сейчас говорить обо мне, но до матча обо мне никто и не думал.

Я смотрел игру и видел возможности забить. Я довольно хорош у ворот соперника. Не хочу утверждать, что мы бы победили, если бы я играл, но у нас были определенные возможности забить.

Я с Манчини не общался, но у нас прекрасные отношения, и я очень рад, что он останется, тем более за пару лет во главе команды он стал чемпионом Европы.

То, что люди расстроены и разочарованы из-за проваленного отбора, – это нормально. Да, больно от того, что в Катар мы не едем. Но нельзя забывать о том, что недавно этот тренер управлял командой, которая хоть и была сильна, но не рассматривалась как претендент на победу на Евро-2020.

Манчини отлично поработал. Он заслужил возможность продолжать свою работу», – сказал форвард Sky Sport Italia.

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