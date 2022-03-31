Жоржиньо о невыходе Италии на ЧМ-2022: «Моя печаль сильнее, чем вы можете себе представить. Но футбол учит не сдаваться, учиться на своих ошибках и сохранять единство»

Жоржиньо высказался о невыходе сборной Италии на чемпионат мира.

«В футболе, как и в жизни, можно выиграть, а можно проиграть. Есть поражения, которые более болезненны, чем остальные, они оставляют свой след.

Поверьте, моя печаль сильнее, чем вы можете себе представить. Но футбол – это не просто спорт, это школа прекрасных ценностей: он учит не сдаваться, учиться на своих ошибках, сохранять единство в трудные времена.

Носить эту футболку – моя мечта, и это останется большой честью для меня.

Мы учимся и поднимаемся. Давайте двигаться дальше. Форца Адзури, форца », – написал Жоржиньо в инстаграме.