Газзаев о ФИФА: «Спорт и политика слились, как старший брат скажет, так они все и выполняют»

высказался о том, что ФИФА не исключила РФС из организации.

«РФС, думаю, находится в тесном контакте с и . Были прецеденты, когда английские клубы дисквалифицировали на пять лет, но национальная сборная участвовала в чемпионатах мира.

К сожалению, спорт и политика слились. Надо занимать более твердые позиции: спорт во все времена был объединяющим фактором.

Все спортивные федерации и крупные международные турниры не должны касаться политики. А получается – как старший брат скажет, так они все и выполняют.

Будем надеяться, что это первый шаг к возвращению наших клубов, сборной в международные турниры», – сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России.