Замгенсека РФС об отстранении российских команд: «Рассчитываем на здравый смысл, на победу в суде. Процесс идет»

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РФС рассчитывает, что успешно оспорит решения об отстранении российских команд.

ФИФА и УЕФА объявили об отстранении российских команд 28 февраля. 8 марта CAS зарегистрировал апелляции РФС.

«Процесс идет, это три процесса, три иска. Мне бы не хотелось говорить о содержании. Мы рассчитываем на здравый смысл, на победу в суде, но надо оговориться, что в ходе пройденных процедур ответчики отказались от ускоренных процедур, что, на наш взгляд, является нетипичным поведением и не позволило поставить точку в спорах в сроках, чтобы сборная России могла реализовать право выхода на ЧМ.

Надеемся, что дальнейшие процедурные процессы оставят нам надежду на победу», – сказал заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев в ходе форума «Мы вместе. Спорт».

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