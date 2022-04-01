Некоторые судьи CAS не хотят рассматривать иски РФС, так как понимают, что у ФИФА и УЕФА не было оснований для отстранения («РБ Спорт»)

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Некоторые судьи CAS не хотят рассматривать иски РФС против ФИФА и УЕФА.

Причиной источник называет политическую ситуацию. Судьи понимают, что юридически у ФИФА и УЕФА не было оснований отстранять российские команды, но чувствуют, что на них могут надавить, чтобы отказать РФС в удовлетворении исков, пишет «РБ Спорт».

Ожидается, что окончательное решение Спортивный арбитражный суд вынесет в мае.

Ранее ФИФА и УЕФА временно отстранили российские команды от международных турниров. Из-за этого «Спартак» не смог сыграть в 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпциг», а сборная России не приняла участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.

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