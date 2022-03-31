Директор РФС Митрофанов о переходе в Азиатскую конфедерацию: «Пока это фантазии. Видим себя в семье ФИФА, частью УЕФА»

РФС не собирается уходить в Азиатскую конфедерацию футбола.

Об этом сообщил заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов.

Ранее сообщалось, что на сегодняшнем конгрессе ФИФА будет рассмотрен вопрос о статусе РФС.

«В прессе поднимают тему, что Россия может перейти в азиатскую или даже африканскую конфедерацию. Но пока это лишь фантазии. Мы видим себя в семье , частью . И будем смотреть, как развивается ситуация.

Мы не можем говорить о создании альтернативных международных соревнований. По нашим правилам для этого требуется согласие другой стороны, а другие сборные тоже входят в ФИФА – им будет грозить исключение из этой организации, если они пойдут на альтернативу. Никто на это не согласится», – сказал Митрофанов на форуме «Мы вместе. Спорт».