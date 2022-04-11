Игонин о Слуцком: «Если ты сильная личность, как можешь оскорблять судей? Значит, слабый. 10-15 лет назад он так себя не вел»

назвал Леонида Слуцкого слабым человеком.

– В «Рубине» есть много вопросов именно по главному тренеру. На мой взгляд, он не справляется с той ситуацией, которая сейчас есть в команде. Его высказывания – это неумение держать нагрузки и удар.

– Но не Слуцкий, который силен как личность...

– Если ты сильный как личность человек, то как можешь позволять себе кричать, оскорблять судей? Значит, слабый человек.

Раньше-то он был другим. Вы можете представить Слуцкого лет 10-15 назад, который бы вел себя таким образом? Нет, – сказал бывший игрок «Зенита».

«Рубин» проиграл, по сути, «Краснодару-2» – с рекордным набором из ФНЛ. Но Слуцкий не уходит