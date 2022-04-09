Леонид Слуцкий: «Все складывается против «Рубина». У «Краснодара» до гола даже подходов не было»

Главный тренер высказался после матча с «Краснодаром» (0:1) в .

«Все складывается против нас. Первый же удар, какой-то рикошет… Я не помню до пропущенного мяча даже какого-то подхода у , не то что момента.

Все складывается не в нашу сторону. Где-то не хватает мастерства, где-то сыгранности, где-то еще чего-то. Все против нас.

Много чего не хватает. По ходу матча перестраиваемся в другие схемы, с другими людьми. Где-то поэтому и не складывается. Где-то концентрации не хватает, где-то – лидерских моментов, а где-то присутствует состояние утомления. Не хватает где-то человеческого ресурса.

Нам надо хоть как-то пытаться что-то набирать. Ни сегодня, ни с «Химками» матч не был проигрышным», – отметил Слуцкий в эфире «Матч Премьер».