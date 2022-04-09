Леонид Слуцкий: «Помню, как спасали «Тамбов», денег дали. А нам даже заявить игроков не дают и говорят, что ничего не случилось»

рассказал о проблемах «Рубина» с регистрацией футболистов.

«Помню, как все спасали , у которого не было ни команды в ЮФЛ, ни женской команды. Им дали денег, игроков и возможность доиграть.

А в сегодняшней ситуации нам даже не дают возможность заявить футболистов. И все говорят, что все нормально.

У нас ушла по ходу сезона куча игроков, но нам говорят, что все хорошо, ничего не случилось. Ну, будем играть», – сказал главный тренер .

«Рубину» совсем дурно: сравнял на 84-й, пропустил третий на 90-й. Так много Слуцкий еще никогда не проигрывал