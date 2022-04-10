Леонид Слуцкий: «Понятно, что «Рубин» борется за выживание. Нам будет безумно тяжело»

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Леонид Слуцкий высказался о борьбе «Рубина» за сохранение места в РПЛ.

«Понятно, что мы боремся за выживание. Эти ровные матчи, как с «Ростовом», «Химками», как сегодня [с «Краснодаром»], в нашу пользу не складываются. Когда у тебя нет запаса прочности, где тонко, там и рвется.

Все расстроены, подавлены, потому что столько сил отдается, чтобы эти очки набрать. Мы их теряем при обидных обстоятельствах. Но, повторюсь, когда у команды нет минимального человеческого запаса, то с этим сложно.

Нам будет безумно тяжело, это все прекрасно понимают. Но претензии предъявить ребятам что с «Химками», что с «Краснодаром» в плане самоотдачи и старания я вряд ли могу. В плане качества – да, но это сложно, когда по ходу сезона ты по существу переформатируешь команду, еще требовать от нее качество», – сказал главный тренер «Рубина».

«Рубин» проиграл, по сути, «Краснодару-2» – с рекордным набором из ФНЛ. Но Слуцкий не уходит

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