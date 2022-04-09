Колосков о Слуцком: «В России нет тренеров его уровня. Не думаю, что «Рубину» нужно его менять»

не видит для необходимости увольнять Леонида Слуцкого.

«Критерий успешности тренера – результат. Так было всегда. Везде тренеров увольняют за отсутствие результата, но бывают и исключения. Бывают же объективные обстоятельства, которые не зависят от тренера. Никто же не скажет, что Слуцкий – случайный человек в футболе.

Кредит доверия у Слуцкого огромный. Видно, что руководство поддерживает его. Видимо, что-то где-то не получается. Много ситуаций бывает разных.

Не думаю, что Слуцкого надо менять. В России нет тренеров такого уровня. Действия руководства «Рубина» абсолютно справедливы», – сказал почетный президент РФС.