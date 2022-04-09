Колосков о Слуцком: «В России нет тренеров его уровня. Не думаю, что «Рубину» нужно его менять»

Теги Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Вячеслав Колосков Спорт-Экспресс Футбол

Вячеслав Колосков не видит для «Рубина» необходимости увольнять Леонида Слуцкого.

«Критерий успешности тренера – результат. Так было всегда. Везде тренеров увольняют за отсутствие результата, но бывают и исключения. Бывают же объективные обстоятельства, которые не зависят от тренера. Никто же не скажет, что Слуцкий – случайный человек в футболе.

Кредит доверия у Слуцкого огромный. Видно, что руководство поддерживает его. Видимо, что-то где-то не получается. Много ситуаций бывает разных.

Не думаю, что Слуцкого надо менять. В России нет тренеров такого уровня. Действия руководства «Рубина» абсолютно справедливы», – сказал почетный президент РФС.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные