«Фламенго» заплатит «Спартаку» 9 млн евро за Айртона, если он проведет 65% игр к концу года

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Стали известны условия трансфера Айртона из «Спартака» во «Фламенго».

24-летний бразилец арендован клубом из Рио-де-Жанейро до 31 декабря 2022 года с обязательством выкупа при определенных условиях.

По информации Globo Esporte, если к концу года левый защитник проведет 65% матчей, «Фламенго» обязан будет выкупить его за 9 миллионов евро. В этом случае выплаты будут разбиты на 4 года.

Айртон играл за «Спартак» 4 сезона, его статистика доступна здесь.

По оценке Transfermarkt, красно-белые заплатили 7 миллионов евро «Флуминенсе» за бразильца в 2019-м.

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