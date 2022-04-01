Артем Ребров: «Будет не хватать гифок Айртона в чате. Каждую тему он мог поддержать гифкой с кайфующим персонажем»

рассказал, как Айртон общался в командном чате «Спартака» с помощью гифок.

«Эх, к сожалению, Айртон от нас уехал. Как раз сегодня 1 апреля, надо позвонить Комбарику и сказать: «Димасик, спортивный попросил с тобой связаться, нужен срочно левый латераль». Если серьезно, то немного грустно, а Айртону хочется пожелать удачи.

Он всегда был на расслабоне, всегда спокоен – типичный бразилец, которого мало волнует, что происходит за пределами его личной и семейной жизни.

Года два Ещенко с ним индивидуально много работал. И говорил: «Сейчас слепим из тебя что-нибудь, куда-нибудь продадим подороже». Мы еще шутили: «Ещ, ты ему объясняешь-объясняешь, а результат-то где?» Ну и вот результат – аренда с правом выкупа.

Нам будет не хватать бесконечных гифок Айртона в чате – они у него были на любой случай жизни.

Каждую тему он мог поддержать гифкой с каким-нибудь кайфующим персонажем, это было нашим командным мемом. Даже когда Айртон уезжал, сначала гифку прислал, а только потом уже написал прощальное сообщение», – сказал в интервью Sports.ru технический координатор и экс-вратарь .

Провожаем Айртона: общался гифками, Адриано и Фернандо считали его деревней, Ещенко был личным тренером