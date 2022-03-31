Зарема об уходе Айртона: «На это повлияло и позорное истолкование эпизода в матче с «Нижним» судьей Ивановым»

рассказала о причинах ухода Айртона из «Спартака».

Сегодня московский клуб отдал бразильца в аренду с обязательством выкупа при определенных условиях.

недавно продлил контракт со «Спартаком». Его уход никак не входил в спортивную стратегию клуба, как и многое другое. Тем не менее даже в этих условиях сделка пойдет на благо клуба – Айртон не сбежал, как делали другие, а показал себя профессионалом.

А еще хочу отметить, что на этот отъезд повлияли как внефутбольные факторы, так и позорное истолкование эпизода в матче с «Нижним» судьей Ивановым. Мелочей не бывает.

Растерянный Джикия слушает судью и пытается найти некую логику в наборе слов. Рядом шокированный таким объяснением Соболев, который получил красную за такое же столкновение и дисквалификацию на два матча. Эта съемка в подтрибунном помещении войдет в историю под названием «Сюрреализм футбольного судейства. Эпизод 2022».

Надеюсь, Лукасу будет что вспомнить хорошее о Москве, о клубе, а Иванова и ему подобных он забудет и быстро восстановится от травмы.

Жаль, что Айртон не проведет в «Спартаке» прощальный матч, потому что это мог быть игрок на долгие годы. Он заслужил уйти под аплодисменты трибун», – сказала спутница владельца Леонида Федуна.

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