Айртон о переходе из «Спартака» во «Фламенго»: «Я исполнил мечту, буду играть за любимую команду»

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Айртон рассказал о переходе из «Спартака» во «Фламенго».

Московский клуб отдал 24-летнего бразильца в аренду с обязательством выкупа при определенных условиях.

«Я исполнил не только свою мечту, но и мечту всей моей семьи.

Возможность играть за любимую команду – одно из самых главных достижений в моей карьере, если не главное.

Могу гарантировать всем болельщикам, что недостатка в желании на поле у меня не будет. Вперед «Фламенго» 🔴⚫️», – написал игрок в инстаграме.

Айртон играл за «Спартак» 4 сезона, его статистика доступна здесь.

Провожаем Айртона: общался гифками, Адриано и Фернандо считали его деревней, Ещенко был личным тренером

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