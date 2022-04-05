Массимо Каррера: «Зенит» уже можно назвать чемпионом, его никто не догонит. «Спартаку» надо закрепиться в десятке»

Массимо Каррера прокомментировал положение дел в турнирной таблице .

«Думаю, уже можно назвать чемпионом РПЛ, в оставшихся турах их никто не догонит, хоть и отрыв совсем небольшой. Они точно выиграют чемпионат. , на мой взгляд, пока не готово брать титул. Мне кажется, они будут третьими, а займет второе место.

Что касается «Спартака», то, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы они были в пятерке. Но это совсем непросто, учитывая их положение в данный момент. Сейчас речь идет скорее о том, чтобы закрепиться в десятке», – сказал бывший главный тренер .