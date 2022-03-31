Карпин об отъезде легионеров: «У клубов Москвы и «Зенита» ничего не изменилось, а кому-то сложнее»

Главный тренер рассказал о текущем состоянии команды.

– С какими проблемами успели столкнуться в нынешней ситуации?

– Если это можно назвать проблемой. В обороне, как правило, играют опытные футболисты, а у нас сейчас в этой линии совсем молодые ребята: 18-летние Лангович и Мелехин, 20-летний Сильянов.

Да и центр поля, так скажем, не самый опытный. Тому же Глебову, несмотря на то, что он уже провел почти 100 матчей за «Ростов», всего 22 года. Щетинину 20 лет, он провел две-три игры на высоком уровне. Да и Байрамян играет не на своей позиции.

Причиной этого стал отъезд всех трех опорников. Проблема количественного дефицита игроков на этой позиции стоит даже выше, чем качественный дефицит. Но если брать в расчет два последних выездных матча, то мы не уступили в них ни по игре, ни по результату. Могу сказать только слова благодарности ребятам.

– Как считаете, в других клубах ситуация проще или сложнее?

– По-разному. У кого-то вообще ничего не изменилось: в основном это московские клубы и . А кому-то сложнее найти замены. У нас на замену иностранцам (и не только им) пришли слишком молодые ребята. Скажу так: у некоторых команд есть сложности, а у некоторых их особо и нет. Но я бы не стал заострять внимание на других командах.

– Но в целом сейчас трудно приходится?

– Понятно, что ситуация непростая, но ребята с честью выходят из этого положения, – отметил Карпин.