Варианты с 12, 16, 18 и 20 клубами в РПЛ обсуждаются на следующий сезон («РБ Спорт»)

Стали известны пять вариантов проведения следующего сезона чемпионата России.

По информации «РБ Спорт», из-за отстранения российского футбола от международных турниров на неопределенный срок существуют проблемы с составлением календаря РПЛ на следующий сезон.

Обсуждаются следующие варианты проведения чемпионата:

1. Если клубы будут допущены к еврокубкам в следующем сезоне, то все остается как есть.

2. Если для клубов будет утверждено отстранение на год, РПЛ на сезон расширится до 18 участников, а затем из турнира вылетят четверо, чтобы снова вернуться к схеме с 16 командами.

3. Если клубы будут отстранены на срок до 5 лет, РПЛ расширится до 20 команд с целью заполнить паузы и обеспечить максимальное представительство регионов.

4. Если клубы будут отстранены на длительный срок, рассматривается возможность завершить текущий календарный год полугодичным турниром на 16 клубов и один круг, а сезон-2023 начать по системе «весна-осень» с 20 клубами.

5. Независимо от продолжительности отстранения возможно сокращение лиги до 12 команд и проведение в 3 круга с последующими раундами плей-офф.

Ранее РФС не одобрил расширение РПЛ до 18 команд, несмотря на голосование клубов Премьер-лиги за это.