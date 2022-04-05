«Зенит», «Спартак», «Динамо» и ЦСКА подали документы на получение еврокубковой лицензии («РБ Спорт»)

Несколько клубов подали в РФС документы на получение лицензии для выступления в еврокубках.

Ранее УЕФА отстранил российские команды от участия в еврокубках.

По информации «РБ Спорт», документы на получение лицензии УЕФА подали и еще несколько клубов: в частности, лидеры РПЛ – , и .

Также стало известно, что все клубы чемпионата подали документы на лицензирование РФС-I, позволяющее играть в высшем дивизионе. В течение месяца они должны будут предоставить полные комплекты документов. Заседание комиссии по лицензированию РФС состоится в мае.