«Зенит», «Спартак», «Динамо» и ЦСКА подали документы на получение еврокубковой лицензии («РБ Спорт»)

Несколько клубов РПЛ подали в РФС документы на получение лицензии для выступления в еврокубках.
Ранее УЕФА отстранил российские команды от участия в еврокубках.
По информации «РБ Спорт», документы на получение лицензии УЕФА подали «Спартак» и еще несколько клубов: в частности, лидеры РПЛ – «Зенит», «Динамо» и ЦСКА.
Также стало известно, что все клубы чемпионата подали документы на лицензирование РФС-I, позволяющее играть в высшем дивизионе. В течение месяца они должны будут предоставить полные комплекты документов. Заседание комиссии по лицензированию РФС состоится в мае.