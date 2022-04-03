Сергей Иванов о матче ЦСКА – «Урал»: «Добавили 5 минут, а сыграли одну. Остальное время смотрели ВАР»

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Сергей Иванов остался недоволен игрой ЦСКА в матче против «Урала» (2:2).

«ЦСКА играл сегодня неважно, по сравнению с предыдущими матчами смотрелся уныло. Но какой матч в РПЛ заканчивается без судейского скандала?

Меня больше всего удивило решение судьи [Игоря Панина], который добавил пять минут дополнительного времени, а реально играли одну.

Остальное время, минут семь, смотрели ВАР, – отметил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

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