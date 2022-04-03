Березуцкий о судейских решениях: «Я не видел эти моменты, потому что все происходило далеко от меня»

Алексей Березуцкий прокомментировал судейские решения после игры с «Уралом» (2:2).

В концовке матча 23-го тура главный арбитр дважды обращался к ВАР по поводу пенальти. Сначала он назначил 11-метровый в ворота , посмотрев повтор эпизода, а спустя несколько минут не стал назначать пенальти в ворота армейцев, хотя также сам смотрел видеоповтор.

«Я не могу прокомментировать первый и второй эпизоды, потому что все происходило далеко от меня. Мне трудно комментировать, я не видел эти моменты. Да, у нас есть аппаратура, где есть повторы, но мы пока не обсуждали эти моменты.

Непростой матч получился, как и все матчи после перерыва на сборные. Всегда трудно после паузы. Все находятся в разном состоянии физическом и психологическом.

«Урал» хорошо сегодня играл. Пропустили много быстрых контратак. Была проблема в компактности команды. Мы много проиграли в первом тайме», – сказал главный тренер ЦСКА .