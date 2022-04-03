Шалимов о спорном моменте с ЦСКА: «Это пенальти, фол, мы могли забивать. Теряем два очка»

высказался о судействе после матча 23-го тура с ЦСКА (2:2).

Главный тренер «Урала» не согласился с решением главного арбитра , который в конце игры не стал назначать пенальти в ворота ЦСКА. Арбитр посмотрел повтор момента с падением Лео Гогличидзе и решил, что 11-метрового при контакте с Егором Ушаковым не было.

«Это пенальти, что я могу сказать. Он его не задел никак сзади, ни в спину, он попал по ноге. Там был прострел, мы могли гол забивать. Это был фол. Если бы он ничего не делал, Лео бы просто прострелил. Странно, но что об этом говорить? Ну признают, что был пенальти, и что дальше? Мы теряем два очка.

ЦСКА – команда классная, на ходу и так далее. Но так, как развивалась игра и этот последний эпизод… Плюс еще мы на 94-й минуте получили пенальти в свои ворота, чего можно было избежать, в углу, никакой опасности, ничего не было», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Судья дважды обращался к ВАР в концовке матча ЦСКА – «Урал» по поводу пенальти. Армейцы получили 11-метровый, уральцы – нет