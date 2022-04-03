раскритиковал судью .

Бывший полузащитник высказался о работе рефери в матче 23-го тура РПЛ ЦСКА – (2:2).

«Лучшим игроком матча был судья, дайте ему статуэтку. Все футбольные и не футбольные люди в стране видят повторы, а почему судья их не видит?

Сегодня сомнений перед игрой не было, что ЦСКА возьмет три очка, но «Урал» с этим был не согласен. Игроки вышли играть в футбол не хуже, а в чем-то даже лучше. «Урал» заслуженно должен был победить, но, к сожалению, на результат начинает влиять судья. Он ставит пенальти, что позволяет армейцам сравнять счет, а через минуту за такое же нарушение, где все видят, что это 11-метровый в ворота ЦСКА, он не ставит», – заявил Быстров в эфире «Матч Премьер».

Судья дважды обращался к ВАР в концовке матча ЦСКА – «Урал» по поводу пенальти. Армейцы получили 11-метровый, уральцы – нет

Президент «Урала» о судье Панине: «Да козел он. Говорит мне: «Там было легкое касание». А какая разница, легкое или сильное?»