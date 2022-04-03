Гогличидзе о падении в штрафной ЦСКА: «Стопроцентный пенальти. В матче «Краснодар» – «Динамо» вообще не было ничего, но там ставят»

прокомментировал свое падение в штрафной площади ЦСКА.

В концовке матча 23-го тура (2:2) защитник упал в результате единоборства с в штрафной армейцев. Арбитр Игорь Панин обратился к ВАР, посмотрел повтор, однако не стал назначать пенальти.

«Я вошел в штрафную. Хотел отдать передачу Гаджимурадову, и в этот момент было касание по моей ноге, из-за чего поменялась траектория мяча. Я не смог отдать точную передачу. Там был стопроцентный пенальти – чистый удар по ноге.

Судья объяснил, почему это не пенальти? Сказал, что этого недостаточно. Ну как недостаточно, если был удар по ноге и он поменял траекторию мяча. У меня нет слов. Посмотрите игру – , там вообще не было ничего, но ставят пенальти. Когда смотрели ВАР, я был уверен, что пенальти назначат.

Пенальти в наши ворота? Я думаю, что там было касание. Нужно было ставить пенальти и в том моменте, и в другом», – сказал Гогличидзе.

Судья дважды обращался к ВАР в концовке матча ЦСКА – «Урал» по поводу пенальти. Армейцы получили 11-метровый, уральцы – нет