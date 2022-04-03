«Спартак» играет хорошо, за что Ваноли убирать? Играл лучше «Локомотива». Колосков о тренере

призвал не увольнять с поста главного тренера .

Красно-белые уступили (0:1) в 23-м туре чемпионата России.

«Спартак» играл лучше, особенно в первом тайме. Даже в ужасных погодных условиях красно-белые показали комбинационную игру, хорошо взаимодействовали, создавали моменты.

А во втором тайме «Локомотив» перехватил инициативу, я это связываю с потерей Джикии и заменой Бакаева. Во втором тайме «Локо» ушел от примитива. Кто использует свои шансы, тот и побеждает.

Что касается будущего Ваноли, то сейчас эту тему надо закрыть до конца сезона. Что сейчас истерику закатывать? «Спартак» играет хорошо, за что его убирать? Ну не получилось, не выиграли. До конца сезона надо доиграть, а потом делать какие-то выводы», – сказал почетный президент РФС.

Ваноли о 6 очках до зоны вылета: «Задача «Спартака» – биться до последнего. Не вижу, почему я не должен работать в клубе в следующем сезоне»