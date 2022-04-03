Каррера сравнил поражение «Спартака» с вылетом Италии: «Когда не забиваешь много моментов, непременно забивают тебе»

сравнил поражение «Спартака» от с провалом сборной Италии.

Московское дерби в 23-м туре завершилось со счетом 1:0 в пользу железнодорожников. Итальянцы уступили Северной Македонии с тем же счетом в квалификации ЧМ-2022.

«Это золотое правило футбола: когда у тебя много моментов и ты их не забиваешь, то непременно забивают тебе.

И в конце ты можешь проиграть, что и случилось со «Спартаком». Сборная Италии тому яркий пример!» – сказал бывший главный тренер «Спартака».

«Локо» и «Спартак» выдали один из самых тусклых матчей сезона. Герой – Худяков (вовремя выходил и сделал несколько сэйвов)