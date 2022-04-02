Каттани о 0:1 с «Локомотивом»: «Спартак» не может каждый раз говорить, что проиграл из-за судьи»

не видит вины судей в поражении «Спартака» от «Локомотива» (0:1) в 23-м туре .

Матч обслуживала бригада арбитров под руководством .

«Сегодня не буду говорить о судействе. Мне нечего говорить. Не тот случай, чтобы говорить о судействе. Мы не можем каждый раз говорить, что проиграли из-за судьи.

По-моему, сегодня судья провел хороший матч. Он был ответственным, когда были проблемы с полем.

Мы проиграли, потому что играл лучше. Да! Лучше! Они забили гол!» – воскликнул спортивный директор «Спартака».

«Спартак» подаст протест в ЭСК РФС из-за судейства в матче с «Локомотивом»

Гол «Спартака» отменил ВАР – хотя офсайдные линии не работали. Спокойно, все по правилам