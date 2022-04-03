Тихонов о неудачах «Спартака»: «Когда за игру 1-2 момента, пенять на другие факторы бессмысленно»

призвал «Спартак» не перекладывать ответственность за неудачи на других.

«Для Ваноли было важно хорошо стартовать. После победы над «Динамо» «Спартак» был обязан обыгрывать «Краснодар».

После этого пошли неудачи и судейские ошибки: с они были, против не удалили Бека-Бека, с «Нижним Новгородом» – Гоцука.

Но валить все на это неправильно. Надо улучшать свою игру. Когда ты создаешь за игру один-два момента, то пенять и валить на другие факторы бессмысленно», – заявил бывший полузащитник .