Тихонов о неудачах «Спартака»: «Когда за игру 1-2 момента, пенять на другие факторы бессмысленно»

Теги Спартак Локомотив Андрей Тихонов премьер-лига Россия судьи Краснодар Кирилл Гоцук Нижний Новгород Алексис Бека-Бека Паоло Ваноли Футбол

Андрей Тихонов призвал «Спартак» не перекладывать ответственность за неудачи на других.

«Для Ваноли было важно хорошо стартовать. После победы над «Динамо» «Спартак» был обязан обыгрывать «Краснодар».

После этого пошли неудачи и судейские ошибки: с «Краснодаром» они были, против «Локомотива» не удалили Бека-Бека, с «Нижним Новгородом» – Гоцука.

Но валить все на это неправильно. Надо улучшать свою игру. Когда ты создаешь за игру один-два момента, то пенять и валить на другие факторы бессмысленно», – заявил бывший полузащитник «Спартака».

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