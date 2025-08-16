Микель Артета: «Такой конкуренции в АПЛ мы еще не видели. Уровень тренеров, стабильность составов, мастерство футболистов – в этом сезоне будет очень сложно»

Микель Артета поделился мыслями о высокой конкуренции в АПЛ.

«Такой конкуренции в АПЛ , как сейчас, мы еще не видели раньше.

Мы все понимаем, что для победы в АПЛ нужно играть превосходно. Необходим такой уровень, которого ранее еще не было. Но мы все хотим выиграть трофей.

Уровень тренеров, стабильность составов, развитие потенциала команд, взаимопонимание между футболистами, их мастерство – в АПЛ в этом сезоне будет очень сложно», – сказал главный тренер «Арсенала » Микель Артета .