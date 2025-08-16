Куэста готов перейти в «Спартак». Трансфер защитника «Галатасарая» может обойтись в 8 млн евро (Гекхан Динч)

Карлос Куэста еще может перейти в «Спартак».

Как сообщает журналист Гекхан Динч, защитник «Галатасарая » готов перейти в московский клуб. Трансфер 26-летнего футболиста может обойтись в 8 млн евро.

Ранее была информация , что «Васко да Гама» договорился о покупке Куэсты за 6-7 млн евро

Статистику защитника можно изучить по ссылке .