Губерниев ответил Бубнову, заявившему, что тот не разбирается в футболе: «Его работа во многих европейских командах запомнилась, он неоднократно поднимал трофеи как тренер»

Дмитрий Губерниев отреагировал на критику от Александра Бубнова.

Ранее Губерниев рекомендовал «Спартаку » назначить главным тренером Андрея Талалаева вместо Деяна Станковича. Бубнов в эфире «Коммент.Шоу» заявил, что Губерниеву не нужно лезть в футбол, он не разбирается в этом виде спорта.

– Как вы оцените выпад Бубнова в ваш адрес?

– Я с уважением отношусь к Александру Викторовичу Бубнову, который реально был крутым как футболист. Отдаю должное его карьере. Его ценил не только Бесков, но и Лобановский.

С еще большим уважением я отношусь к тренерской карьере Александра Викторовича. Работа Бубнова во многих европейских командах запомнилась вне всяких сомнений. Он неоднократно поднимал кубки над головой, разные трофеи в качестве тренера.

Фактически Бубнов является продолжателем знаменитых тренерских историй – Качалин, Маслов, Аркадьев, Бесков, Лобановский, Ахалкаци, Бубнов. Поэтому я, безусловно, прислушаюсь к его словам и продолжу по-прежнему быть авторитетным футбольным обозревателем, – ответил Губерниев.

Напомним, в 1991-1993 годах Бубнов был тренером французского «Ред Стар». Это единственный европейский клуб в его тренерской карьере.