Губерниев ответил Бубнову, заявившему, что тот не разбирается в футболе: «Его работа во многих европейских командах запомнилась, он неоднократно поднимал трофеи как тренер»

Дмитрий Губерниев отреагировал на критику от Александра Бубнова.

Ранее Губерниев рекомендовал «Спартаку» назначить главным тренером Андрея Талалаева вместо Деяна Станковича. Бубнов в эфире «Коммент.Шоу» заявил, что Губерниеву не нужно лезть в футбол, он не разбирается в этом виде спорта.

– Как вы оцените выпад Бубнова в ваш адрес?

– Я с уважением отношусь к Александру Викторовичу Бубнову, который реально был крутым как футболист. Отдаю должное его карьере. Его ценил не только Бесков, но и Лобановский.

С еще большим уважением я отношусь к тренерской карьере Александра Викторовича. Работа Бубнова во многих европейских командах запомнилась вне всяких сомнений. Он неоднократно поднимал кубки над головой, разные трофеи в качестве тренера.

Фактически Бубнов является продолжателем знаменитых тренерских историй – Качалин, Маслов, Аркадьев, Бесков, Лобановский, Ахалкаци, Бубнов. Поэтому я, безусловно, прислушаюсь к его словам и продолжу по-прежнему быть авторитетным футбольным обозревателем, – ответил Губерниев.

Напомним, в 1991-1993 годах Бубнов был тренером французского «Ред Стар». Это единственный европейский клуб в его тренерской карьере. 

Источник: «Советский спорт»
Источник: «Советский спорт»
