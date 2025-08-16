Эзе заявил «Кристал Пэлас» о желании перейти в «Тоттенхэм». Клубы ведут переговоры о трансфере атакующего хавбека
Эберечи Эзе намерен перейти в «Тоттенхэм».
27-летний атакующий полузащитник на этой неделе сообщил «Кристал Пэлас» о желании присоединиться к «Тоттенхэму».
Переговоры между клубами продолжаются.
Ранее сообщалось, что «шпоры» готовы заплатить 45-50 миллионов евро за футболиста.
В прошлом сезоне Эберечи Эзе забил 8 голов и сделал 8 результативных передач в 34 матчах АПЛ. Его статистику можно изучить по ссылке.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?18192 голоса
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
