Эзе заявил «Кристал Пэлас» о желании перейти в «Тоттенхэм». Клубы ведут переговоры о трансфере атакующего хавбека

Эберечи Эзе намерен перейти в «Тоттенхэм».

27-летний атакующий полузащитник на этой неделе сообщил «Кристал Пэлас » о желании присоединиться к «Тоттенхэму ».

Переговоры между клубами продолжаются.

Ранее сообщалось , что «шпоры» готовы заплатить 45-50 миллионов евро за футболиста.

В прошлом сезоне Эберечи Эзе забил 8 голов и сделал 8 результативных передач в 34 матчах АПЛ . Его статистику можно изучить по ссылке.