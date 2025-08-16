Тебас о матчах Ла Лиги за пределами Испании: «Серия А тоже планирует провести игру в США или Австралии. Либо мы что-то делаем, либо у чемпионатов будет все плохо»

Хавьер Тебас высказался о возможности проведения матчей Ла Лиги за пределами Испании.

Ранее сообщалось , что Королевская испанская футбольная федерация направила запрос в УЕФА по поводу проведения матча «Барселоны» и «Вильярреала» в Майами в декабре. «Реал Мадрид» выступил против матча чемпионата Испании за пределами страны.

«Серия А тоже планирует провести матч в США или Австралии. Похоже, для них это не представляет никаких проблем.

Есть и другие турниры, проводимые за пределами Испании. Суперкубок разыгрывался и продолжает разыгрываться в Саудовской Аравии.

Я прошел две реформы Лиги чемпионов. Еще появился клубный чемпионат мира. Либо мы что-то делаем, либо у чемпионатов будет все плохо.

В Испании будет матч НФЛ – и этому мы рады. В Ла Лиге 180 матчей, и этот турнир все еще наш.

Идет вопрос о проблеме справедливости в связи разногласиями, возникшими в прошлом сезоне по поводу расписания матчей и перерывов. Уже много лет у команд, играющих в Лиге Европы, меньше перерывов.

Влияет ли стадион в Малаге на честность Кубка Испании? Влияет ли тот факт, что матч проводится в Саудовской Аравии, на честность Суперкубка?

Если все это влияет на честность турнира, то да. Тогда придется все реформировать», – сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас .