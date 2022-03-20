Саутгейт о ЧМ в Катаре: «Есть потенциальная угроза для наших фанатов – речь о правах женщин и ЛГБТ. Из-за этого некоторые не поедут на турнир»

вновь высказался о нарушениях прав человека в Катаре.

«Думаю, я достаточно ясно говорил, что именно вызывает опасения в связи с этим турниром. Строительство стадионов – первый такой момент, но мы уже ничего не можем сделать с этим. Они построены. Очевидно, что опасения по поводу прав рабочих и условий, в которых они живут, сохраняются.

Кажется, все видят, что сейчас ситуация улучшилась, но они все еще не в том положении, в котором могли бы быть. И, возможно, принятые законы не всегда соблюдаются так, как могли бы.

Есть проблемы, которые несут в себе потенциальную угрозу для наших фанатов, если они отправятся на турнир. Это касается прав женщин и ЛГБТ-сообщества. К сожалению, в ходе различных обсуждений, которые у меня были, я понял, что некоторые представители этих сообществ не поедут на чемпионат мира, и это большая жалость.

Мы выступаем за инклюзивность. Это стало главной движущей силой для нашей позиции в течение последних пары лет. Было бы ужасно думать, что некоторые из наших фанатов чувствуют, что не могут поехать на турнир, так как ощущают угрозу или беспокоятся о своей безопасности», – сказал тренер сборной .