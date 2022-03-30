Глава оргкомитета ЧМ-2022 о безопасности ЛГБТ-фанатов: «Мы просим проявлять уважение к нашим нормам. Публичное проявление привязанности не одобряется, вот и все»

Глава оргкомитета Нассер Аль-Хатер рассказал об отношении к ЛГБТ в Катаре.

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ставил под сомнение безопасность фанатов, представляющих данную категорию, при посещении турнира.

«Прежде всего, люди должны понять, что – самая безопасная страна на Ближнем Востоке, вторая по безопасности страна в мире. Люди должны понять, что это означает и почему так сложилось.

Я могу заверить болельщиков, что причина, по которой они могут не чувствовать себя здесь в безопасности, заключается в отсутствии понимания и толерантности с их стороны.

Люди основывают свои мнения и страхи на вещах, которые они не понимают, обычно именно непонимание приводит к опасениям.

Люди будут чувствовать себя здесь в безопасности, людям будет очень комфортно. Я могу сказать болельщикам вот что: мы скромная страна, у нас есть своя культура, свои нормы, и мы просим их уважать их. Это означает, что будь вы гей-пара или гетеросексуальная пара, у нас одни и те же нормы, мы смотрим на это одинаково.

Поэтому мы просим людей проявлять уважение, как мы проявляем уважение, путешествуя по миру. Просто имейте в виду культурные различия. Публичное проявление привязанности не одобряется, вот и все», – сказал Аль-Хатер.