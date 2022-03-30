Инфантино о правах человека в Катаре: «Конечно, это не рай. Но там рады каждому, даже если речь про ЛГБТ»

Президент ФИФА высказался о нарушениях прав человека в Катаре, где пройдет .

«Конечно, это не рай. Конечно, там не все идеально. Конечно, еще многое нужно сделать, но мы не должны уходить оттуда. Нужно продолжать. Мы должны работать вместе. Нужно поощрять перемены, потому что не все хотят перемен – даже в Катаре и странах Персидского залива. Однако перемен хотят лидеры [этих стран].

С точки зрения прав человека и рабочих уже есть наследие, оно было оставлено еще до чемпионата мира. Важно, чтобы этот процесс продолжался, и он продолжится. Тенденция сохранится, потому что это закреплено в законодательстве.

Все увидят, что здесь, в Катаре, рады каждому, даже если мы говорим о представителях ЛГБТ-сообщества. Я часто слышу что-то вроде: «Ну, арабская страна не заслужила право на проведение чемпионата мира, потому что у нее нет футбольной истории» или какую-то еще чушь в этом духе. Я абсолютно не согласен с этим, потому что весь мир заслуживает право на проведение чемпионата мира.

В этот раз его получила арабская страна. Мы столкнулись с некоторыми проблемами. Мы смогли немного помочь в их решении, они были рассмотрены.

Я действительно надеюсь, что каждый, кто хочет критиковать этот выбор, посмотрит на факты, прежде чем критиковать», – сказал .