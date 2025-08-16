  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Чжэцзяном», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире
Видео
0

Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Чжэцзяном», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире

«Шанхай Шэньхуа» сыграет в гостях с «Чжэцзян Профешнл».

Команды встретятся в 21-м туре Суперлиги Китая, Спортс’’ покажет матч в прямом эфире. Начало трансляции в 14:35 по московскому времени, прокомментируют Вадим Лукомский и Тимофей Синявский.

После 21 тура чемпионата Китая «Шанхай» Слуцкого лидирует, «Чжэцзян» идет на 7-м месте.

Таблица чемпионата Китая

Статистика чемпионата Китая

Суперлига. 21 тур
16 августа 11:35, Huanglong Sports Centre
Чжэцзян Профешнл
Не начался
Шанхай Шэньхуа
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?17236 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовал: Вадим Высоцкий
logoЧжэцзян Профешнл
logoШанхай Шэньхуа
logoвысшая лига Китай
logoЛеонид Слуцкий
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Андрей Канчельскис: «В «Спартаке» работают стрелочники и нефутбольные люди. В кризис обвиняют друг друга – вот вам и народная команда»
33 минуты назад
«Барса» зарегистрировала Жоана Гарсию. Вратарь сможет сыграть в 1-м туре с «Мальоркой»
1213 минут назад
Чемпионат России. «Спартак» против «Зенита», «Локо» в гостях у «Балтики», ЦСКА сыграет с «Динамо» в воскресенье
11033 минуты назад
Лоськов, Евсеев и Онопко – за какой один клуб играли все эти легенды?
23 минуты назадТесты и игры
Ла Лига стартовала! «Барселона» в гостях у «Мальорки», «Валенсия» примет «Сосьедад» Захаряна, «Реал» сыграет с «Осасуной» во вторник
5028 минут назад
АПЛ стартовала! «Ман Сити» в гостях у «Вулвс», «Астон Вилла» против «Ньюкасла», «Тоттенхэм» примет «Бернли», «МЮ» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
47855 минут назад
Суперкубок Германии. «Бавария» в гостях у «Штутгарта». Онлайн-трансляция начнется в 21:30
3сегодня, 07:10
Жоао Виктор прибыл в Москву для завершения трансфера в ЦСКА («СЭ»)
21сегодня, 06:15
Старт АПЛ и победа «Ливерпуля», Ливо в «Тракторе», Рублев проиграл Алькарасу, подарки Роналду невесте и другие новости
8сегодня, 06:10
Рубенс: «Динамо» может побороться за чемпионство в этом сезоне. Будем делать все, что скажет Карпин – добьемся результата. Он отличный специалист»
39сегодня, 04:46
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Германии. «Лейпциг» в гостях у «Зандхаузена», «Вольфсбург» – у «Хемелингена», «Гамбург» против «Пирмазенса»
53 минуты назад
Лига 1 стартовала! «Монако» Головина сыграет с «Гавром», «Лион» против «Ланса», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Нантом» в воскресенье
245 минут назад
Первая лига. «Ротор» в гостях у «Сокола», «Факел» сыграет с «Черноморцем» в воскресенье, «Торпедо» – с «Уралом» в понедельник
28 минут назад
Кубок Италии. «Комо» примет «Зюдтироль», «Милан» встретится с «Бари» в воскресенье
113 минут назад
Жоао Виктор мог перейти в «Динамо» и «Локо»: «Интерес был, но я сразу сосредоточился на ЦСКА. Общался с Алеррандро, Мойзесом и Рошей»
325 минут назад
МЛС. «Интер Майами» Месси примет «Гэлакси», «Канзас Сити» Шапи в гостях у «Орландо», «Атланта» Миранчука сыграет с «Колорадо»
140 минут назад
«Команда Карпина пока не понимает, во что играть и как правильно это делать. Жду, когда они перестанут делать розыгрыши через вратаря». Гришин о бело-голубых
755 минут назад
«Мальорка» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
13сегодня, 06:49
«МЮ» отдал 21-летнего опорника Коллиера в аренду «Вест Бромвичу»
2сегодня, 06:39
«Ахмат» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
1сегодня, 06:25