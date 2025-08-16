Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Чжэцзяном», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире
«Шанхай Шэньхуа» сыграет в гостях с «Чжэцзян Профешнл».
Команды встретятся в 21-м туре Суперлиги Китая, Спортс’’ покажет матч в прямом эфире. Начало трансляции в 14:35 по московскому времени, прокомментируют Вадим Лукомский и Тимофей Синявский.
После 21 тура чемпионата Китая «Шанхай» Слуцкого лидирует, «Чжэцзян» идет на 7-м месте.
Суперлига. 21 тур
16 августа 11:35, Huanglong Sports Centre
Не начался
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?17236 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости