Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Чжэцзяном», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире

«Шанхай Шэньхуа» сыграет в гостях с «Чжэцзян Профешнл».

Команды встретятся в 21-м туре Суперлиги Китая, Спортс’’ покажет матч в прямом эфире. Начало трансляции в 14:35 по московскому времени, прокомментируют Вадим Лукомский и Тимофей Синявский.

После 21 тура чемпионата Китая «Шанхай» Слуцкого лидирует, «Чжэцзян» идет на 7-м месте.

Таблица чемпионата Китая

Статистика чемпионата Китая