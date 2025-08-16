  • Спортс
Представитель Шешко отказался от части комиссии ради перехода форварда в «МЮ»: «Желания и мечты игрока всегда важнее интересов агента»

Агент Беньямина Шешко рассказал, что отказался от комиссии ради перехода футболиста.

«Манчестер Юнайтед» приобрел нападающего у «Лейпцига» за 76,5+8,5 миллиона евро.

«В какой-то момент клубы сильно разошлись в оценке стоимости. «Манчестер Юнайтед» достиг предела бюджета на этот трансфер.

У «Лейпцига» были более высокие требования и ожидания, исходя из значимости Беньямина. Образовался пробел, который необходимо было устранить.

В какой-то момент я решил отказаться от части своей комиссии, чтобы сократить разницу, ведь посчитал, что так будет правильно.

Для меня желания и мечты игрока всегда важнее интересов агента», – сказал в интервью POP! TV Элвис Басанович, представитель Беньямина Шешко.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Goal
