  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лапорта о регистрации Гарсии и Рэшфорда: «Деку хорошо поработал, было не так просто. Довольны составом, будем претендовать на победу в каждом турнире»
0

Лапорта о регистрации Гарсии и Рэшфорда: «Деку хорошо поработал, было не так просто. Довольны составом, будем претендовать на победу в каждом турнире»

Жоан Лапорта поблагодарил Деку за регистрацию новичков.

Ранее каталонцам удалось зарегистрировать Жоана Гарсию и Маркуса Рэшфорда на сезон в Ла Лиге. Сегодня «Барса» в 1-м туре сыграет на выезде с «Мальоркой».

«Я уже говорил, что Деку очень хорошо работал над этим вопросом. Мы были уверены, что сегодня сможем рассчитывать на обоих футболистов. Надо поблагодарить Деку за это, ведь, как вы сами видели, это не так просто.

Мы нашли решения, позволяющие зарегистрировать этих двух игроков. После этого мы продолжим работу, поскольку еще нужно зарегистрировать двух игроков. Уверены, что сможет это сделать.

Мы очень довольны составом. Благодарны Флику за его отличную работу и верим, что претендуем на победу в любом турнире. Побеждает только один, и это непросто. Мы надеемся на успех и на то, что болельщики «Барселоны» насладятся этим прекрасным моментом», – сказал президент каталонского клуба.

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?18188 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
logoЖоан Гарсия
logoМаркус Рэшфорд
logoХанс-Дитер Флик
logoДеку
logoЖоан Лапорта
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер «Мальорки» о матче «Барсы» в США: «Гарнир давно съели с вырезкой. Жаловаться бесполезно – нужно что-то делать»
350 минут назад
Тебас уверен, что «Барса» и «Вильярреал» сыграют в Майами: «Нужно получить разрешение УЕФА и ФИФА. Клубы сами решают, где им играть»
25сегодня, 10:30
Левандовски о Ямале и Мастантуоно: «На «Реал» давят, чтобы они нашли кого-то вроде Ламина – это невозможно, такие игроки появляются раз в 10 лет. Как нельзя найти следующего Роналду и Месси»
45сегодня, 09:49
Главные новости
Тебас о матчах Ла Лиги за пределами Испании: «Серия А тоже планирует провести игру в США или Австралии. Либо мы что-то делаем, либо у чемпионатов будет все плохо»
17 минут назад
«Балтика» – «Локомотив». 1:0 – Хиль из-за штрафной перекинул Митрюшкина на 3-й минуте. Онлайн-трансляция
3657 минут назадLive
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого играет с «Чжэцзяном», Спортс’’ показывает матч в прямом эфире
229 минут назадВидео
Микель Артета: «Такой конкуренции в АПЛ мы еще не видели. Уровень тренеров, стабильность составов, мастерство футболистов – в этом сезоне будет очень сложно»
1048 минут назад
У Хиля из «Балтики» 4 гола в 5 матчах РПЛ. Сальвадорский форвард забил «Локо», перекинув Митрюшкина из-за штрафной
1235 минут назадВидео
Чемпионат России. «Спартак» против «Зенита», «Локо» в гостях у «Балтики», ЦСКА сыграет с «Динамо» в воскресенье
390сегодня, 12:01Live
Забарный и Сафонов общались после перехода украинца в «ПСЖ». Защитник подписан на всех игроков парижан в соцсети, кроме Матвея (Sport.fr)
110сегодня, 11:45
Куэста готов перейти в «Спартак». Трансфер защитника «Галатасарая» может обойтись в 8 млн евро (Гекхан Динч)
14сегодня, 11:40
АПЛ стартовала! «Ман Сити» в гостях у «Вулвс», «Астон Вилла» против «Ньюкасла», «Тоттенхэм» примет «Бернли», «МЮ» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
506сегодня, 11:30Live
Ван Дейк об оскорблениях Семеньо: «Позор. Расизм все еще существует – и в этом его опасность»
7сегодня, 11:30
Ко всем новостям
Последние новости
Талалаев – комментатору матча с «Локо» на бровке о Неценко: «Равная игра #####? Спроси у него! Скажи я спрашиваю, #####!»
6 минут назад
Игроки «Астон Виллы» и «Ньюкасла» в память об Оззи Осборне вышли на матч АПЛ под песню Crazy Train
216 минут назад
Эзе заявил «Кристал Пэлас» о желании перейти в «Тоттенхэм». Клубы ведут переговоры о трансфере атакующего хавбека
23 минуты назад
Тренер «Мальорки» о матче «Барсы» в США: «Гарнир давно съели с вырезкой. Жаловаться бесполезно – нужно что-то делать»
350 минут назад
Энрике о том, поддерживает ли Хакими в борьбе за «Золотой мяч»: «Вы, журналисты, любите поспорить – хорошая попытка. Главная задача «ПСЖ» – выигрывать трофеи командой»
2сегодня, 11:55
Защитник «Локо» Рамирес не считает отсутствие еврокубков проблемой: «В России хороший чемпионат, хорошие команды. РПЛ осталась сильной»
сегодня, 11:54
Первая лига. «Ротор» в гостях у «Сокола», «Факел» сыграет с «Черноморцем» в воскресенье, «Торпедо» – с «Уралом» в понедельник
11сегодня, 11:25
Губерниев ответил Бубнову, заявившему, что тот не разбирается в футболе: «Его работа во многих европейских командах запомнилась, он неоднократно поднимал трофеи как тренер»
10сегодня, 11:20
«Ноттингем» за 31,5 млн евро покупает лучшего бомбардира «Ренна» Калимуэндо. У форварда 17+3 в прошлом сезоне Лиги 1
7сегодня, 11:10
Кубок Германии. «Лейпциг» в гостях у «Зандхаузена», «Вольфсбург» – у «Хемелингена», «Гамбург» против «Пирмазенса»
6сегодня, 11:00Live