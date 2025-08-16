Лапорта о регистрации Гарсии и Рэшфорда: «Деку хорошо поработал, было не так просто. Довольны составом, будем претендовать на победу в каждом турнире»

Жоан Лапорта поблагодарил Деку за регистрацию новичков.

Ранее каталонцам удалось зарегистрировать Жоана Гарсию и Маркуса Рэшфорда на сезон в Ла Лиге. Сегодня «Барса» в 1-м туре сыграет на выезде с «Мальоркой».

«Я уже говорил, что Деку очень хорошо работал над этим вопросом. Мы были уверены, что сегодня сможем рассчитывать на обоих футболистов. Надо поблагодарить Деку за это, ведь, как вы сами видели, это не так просто.

Мы нашли решения, позволяющие зарегистрировать этих двух игроков. После этого мы продолжим работу, поскольку еще нужно зарегистрировать двух игроков. Уверены, что сможет это сделать.

Мы очень довольны составом. Благодарны Флику за его отличную работу и верим, что претендуем на победу в любом турнире. Побеждает только один, и это непросто. Мы надеемся на успех и на то, что болельщики «Барселоны» насладятся этим прекрасным моментом», – сказал президент каталонского клуба.