Защитник «Локо» Рамирес не считает отсутствие еврокубков проблемой: «В России хороший чемпионат, хорошие команды. РПЛ осталась сильной»

Кристиан Рамирес считает, что в России хороший чемпионат и без еврокубков.

– Многих отпугивает, что сейчас нет еврокубков. Для тебя было это важно?

– Думаю, это не проблема сейчас. В России хороший чемпионат, хорошие команды. Так что в отсутствии еврокубков нет проблем для иностранцев и русских. Чемпионат остался сильным, а это хорошо для нас, – сказал защитник «Локомотива».