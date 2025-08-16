Защитник «Локо» Рамирес не считает отсутствие еврокубков проблемой: «В России хороший чемпионат, хорошие команды. РПЛ осталась сильной»
Кристиан Рамирес считает, что в России хороший чемпионат и без еврокубков.
– Многих отпугивает, что сейчас нет еврокубков. Для тебя было это важно?
– Думаю, это не проблема сейчас. В России хороший чемпионат, хорошие команды. Так что в отсутствии еврокубков нет проблем для иностранцев и русских. Чемпионат остался сильным, а это хорошо для нас, – сказал защитник «Локомотива».
