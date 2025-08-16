  • Спортс
  Энрике о том, поддерживает ли Хакими в борьбе за «Золотой мяч»: «Вы, журналисты, любите поспорить – хорошая попытка. Главная задача «ПСЖ» – выигрывать трофеи командой»
Энрике о том, поддерживает ли Хакими в борьбе за «Золотой мяч»: «Вы, журналисты, любите поспорить – хорошая попытка. Главная задача «ПСЖ» – выигрывать трофеи командой»

Луис Энрике ответил на вопрос о поддержке Ашрафа Хакими в гонке за «Золотой мяч».

Правый защитник французского клуба ранее заявил, что заслужил «Золотой мяч»: «Я провел исторический сезон – не так много игроков забивали в четвертьфинале, полуфинале и финале ЛЧ. Защитнику сделать это еще сложнее».

Главный тренер парижан ответил, поддерживает ли Ашрафа Хакими в борьбе за «Золотой мяч».

Знаю, что вы, журналисты, любите поспорить. Хорошая попытка (смеется). Но все футболисты «ПСЖ» сосредоточены на главном – на команде. Наши болельщики это знают.

Главная задача – выигрывать трофеи командой. Мы должны сосредоточиться на этом», – сказал Луис Энрике.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: RMC Sport
logoАшраф Хакими
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoЛуис Энрике
logoЗолотой мяч
