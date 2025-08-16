Энрике о том, поддерживает ли Хакими в борьбе за «Золотой мяч»: «Вы, журналисты, любите поспорить – хорошая попытка. Главная задача «ПСЖ» – выигрывать трофеи командой»
Луис Энрике ответил на вопрос о поддержке Ашрафа Хакими в гонке за «Золотой мяч».
Правый защитник французского клуба ранее заявил, что заслужил «Золотой мяч»: «Я провел исторический сезон – не так много игроков забивали в четвертьфинале, полуфинале и финале ЛЧ. Защитнику сделать это еще сложнее».
Главный тренер парижан ответил, поддерживает ли Ашрафа Хакими в борьбе за «Золотой мяч».
Знаю, что вы, журналисты, любите поспорить. Хорошая попытка (смеется). Но все футболисты «ПСЖ» сосредоточены на главном – на команде. Наши болельщики это знают.
Главная задача – выигрывать трофеи командой. Мы должны сосредоточиться на этом», – сказал Луис Энрике.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?18191 голос
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: RMC Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости