«Катар не может поменять законы или сменить религию на 28 дней чемпионата мира». Генерал-майор МВД Катара про ЛГБТ

Во время в Катаре будут соблюдать законы страны, связанные с ЛГБТ.

Об этом сообщил генерал-майор Абдулазиз Абдулла Аль-Ансари, занимающий пост председателя Национального контртеррористического комитета МВД Катара.

«Если вы будете вместе спать или снимать комнату, то нас это не касается. Мы здесь для того, чтобы организовать турнир. Давайте не выходить за рамки личных отношений между этими людьми. Такова наша конценпция по этому вопросу.

Мы не можем поменять законы. Мы не можем сменить религию на 28 дней чемпионата мира.

Я рискую, но многие меньшинства выступают против мнения большинства. Мы должны внимательно следить за проблемой до того, как она разразится и выйдет из-под контроля. Если кто-нибудь нападет на этого человека, то нам придется вмешиваться, но может быть уже слишком поздно», – сказал Аль-Ансари.

За гомосексуализм в Катаре могут наказать тюремным заключением на срок до 3 лет и штрафом. Для мусульман возможна казнь по законам шариата, однако ни об одном таком случае неизвестно.

На матчах ЧМ в Катаре у фанатов могут отобрать радужные флаги: «Это нужно для безопасности. Кто-то может напасть из-за этого»