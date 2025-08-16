Игроки «Астон Виллы» и «Ньюкасла» в память об Оззи Осборне вышли на матч АПЛ под песню Crazy Train

«Астон Вилла» почтила память Оззи Осборна.

Солист Black Sabbath дал свой последний концерт на домашнем стадионе клуба, «Вилла Парк», 5 июля, всего за 17 дней до своей смерти в возрасте 76 лет.

«Вилла» почтила память Оззи на домашнем матче против «Ньюкасла » в субботу, 16 августа. Команды вышли на стадион под запись выступления Оззи с песней Crazy Train на концерте Back To The Beginning.

Группа Bostin’ Brass, выступавшая на похоронах Оззи в Бирмингеме, также исполнила духовые версии сольных хитов певца и классических хитов Black Sabbath в фан-зоне стадиона.

Клуб также открыл книгу соболезнований. Дополнительно «Вилла» заказала мурал на стене неподалеку паба Holte с изображением певца и надписью Ozzy Forever.

Обложка официальной программки матча также содержит дань уважения: на ней изображена фигура, напоминающая Осборна, поднимающаяся по ступеням на стадион в футболке с номером 9 и надписью Ozzy над ней.