У Хиля из «Балтики» 4 гола в 5 матчах РПЛ. Сальвадорский форвард забил «Локо», перекинув Митрюшкина из-за штрафной

Форвард «Балтики» Брайан Хиль забил в 3-м матче Мир РПЛ подряд.

На 3-й минуте матча 5-го тура сальвадорец поразил ворота «Локомотива » из-за пределов штрафной, перекинув вратаря Антона Митрюшкина .

Хиль забил 4 гола в 5 матчах РПЛ на старте сезона. До этого он забивал «Динамо», «Оренбургу» и «Крыльям Советов».

Больше в Премьер-лиге забил лишь хавбек «Локо» Алексей Батраков – 6 голов.

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.