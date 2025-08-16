  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Хиля из «Балтики» 4 гола в 5 матчах РПЛ. Сальвадорский форвард забил «Локо», перекинув Митрюшкина из-за штрафной
Видео
12

У Хиля из «Балтики» 4 гола в 5 матчах РПЛ. Сальвадорский форвард забил «Локо», перекинув Митрюшкина из-за штрафной

Форвард «Балтики» Брайан Хиль забил в 3-м матче Мир РПЛ подряд.

На 3-й минуте матча 5-го тура сальвадорец поразил ворота «Локомотива» из-за пределов штрафной, перекинув вратаря Антона Митрюшкина.

Хиль забил 4 гола в 5 матчах РПЛ на старте сезона. До этого он забивал «Динамо», «Оренбургу» и «Крыльям Советов».

Больше в Премьер-лиге забил лишь хавбек «Локо» Алексей Батраков – 6 голов.

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?18187 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
logoБалтика
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoАнтон Митрюшкин
logoБрайан Александр Хиль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Батраков – самый дорогой игрок РПЛ, CIES оценил хавбека «Локо» в 38-44 млн евро. Энрике за 32-37 млн – самый дорогой в «Зените», Кисляк за 28-33 – в ЦСКА, Угальде за 19-22 млн – в «Спартаке»
93вчера, 19:51
У Касереса 9 очков, у Бителло – 8 за матч с «Балтикой». Игроки «Динамо» организовали единственный гол команды
318 июля, 20:16Фэнтези
Мбаппе и Анчелотти получили по желтой в перерыве матча с «Жироной» за споры с судьей из-за фола Хиля на Килиане в конце тайма
17 декабря 2024, 21:31
Испания вырвала победу над Швейцарией – 3:2! Сарагоса забил на 93-й с пенальти
318 ноября 2024, 21:41
Главные новости
Тебас о матчах Ла Лиги за пределами Испании: «Серия А тоже планирует провести игру в США или Австралии. Либо мы что-то делаем, либо у чемпионатов будет все плохо»
16 минут назад
«Балтика» – «Локомотив». 1:0 – Хиль из-за штрафной перекинул Митрюшкина на 3-й минуте. Онлайн-трансляция
3656 минут назадLive
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого играет с «Чжэцзяном», Спортс’’ показывает матч в прямом эфире
228 минут назадВидео
Микель Артета: «Такой конкуренции в АПЛ мы еще не видели. Уровень тренеров, стабильность составов, мастерство футболистов – в этом сезоне будет очень сложно»
1047 минут назад
Чемпионат России. «Спартак» против «Зенита», «Локо» в гостях у «Балтики», ЦСКА сыграет с «Динамо» в воскресенье
389сегодня, 12:01Live
Забарный и Сафонов общались после перехода украинца в «ПСЖ». Защитник подписан на всех игроков парижан в соцсети, кроме Матвея (Sport.fr)
110сегодня, 11:45
Куэста готов перейти в «Спартак». Трансфер защитника «Галатасарая» может обойтись в 8 млн евро (Гекхан Динч)
14сегодня, 11:40
АПЛ стартовала! «Ман Сити» в гостях у «Вулвс», «Астон Вилла» против «Ньюкасла», «Тоттенхэм» примет «Бернли», «МЮ» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
506сегодня, 11:30Live
Ван Дейк об оскорблениях Семеньо: «Позор. Расизм все еще существует – и в этом его опасность»
7сегодня, 11:30
Мостовой о возможном увольнении Станковича: «Получаешь деньги и уезжаешь – ничего плохого. «Спартак» же не распадется»
27сегодня, 10:55
Ко всем новостям
Последние новости
Талалаев – комментатору матча с «Локо» на бровке о Неценко: «Равная игра #####? Спроси у него! Скажи я спрашиваю, #####!»
5 минут назад
Игроки «Астон Виллы» и «Ньюкасла» в память об Оззи Осборне вышли на матч АПЛ под песню Crazy Train
215 минут назад
Эзе заявил «Кристал Пэлас» о желании перейти в «Тоттенхэм». Клубы ведут переговоры о трансфере атакующего хавбека
22 минуты назад
Лапорта о регистрации Гарсии и Рэшфорда: «Деку хорошо поработал, было не так просто. Довольны составом, будем претендовать на победу в каждом турнире»
30 минут назад
Тренер «Мальорки» о матче «Барсы» в США: «Гарнир давно съели с вырезкой. Жаловаться бесполезно – нужно что-то делать»
349 минут назад
Энрике о том, поддерживает ли Хакими в борьбе за «Золотой мяч»: «Вы, журналисты, любите поспорить – хорошая попытка. Главная задача «ПСЖ» – выигрывать трофеи командой»
2сегодня, 11:55
Защитник «Локо» Рамирес не считает отсутствие еврокубков проблемой: «В России хороший чемпионат, хорошие команды. РПЛ осталась сильной»
сегодня, 11:54
Первая лига. «Ротор» в гостях у «Сокола», «Факел» сыграет с «Черноморцем» в воскресенье, «Торпедо» – с «Уралом» в понедельник
11сегодня, 11:25
Губерниев ответил Бубнову, заявившему, что тот не разбирается в футболе: «Его работа во многих европейских командах запомнилась, он неоднократно поднимал трофеи как тренер»
10сегодня, 11:20
«Ноттингем» за 31,5 млн евро покупает лучшего бомбардира «Ренна» Калимуэндо. У форварда 17+3 в прошлом сезоне Лиги 1
7сегодня, 11:10