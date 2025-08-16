У Хиля из «Балтики» 4 гола в 5 матчах РПЛ. Сальвадорский форвард забил «Локо», перекинув Митрюшкина из-за штрафной
Форвард «Балтики» Брайан Хиль забил в 3-м матче Мир РПЛ подряд.
На 3-й минуте матча 5-го тура сальвадорец поразил ворота «Локомотива» из-за пределов штрафной, перекинув вратаря Антона Митрюшкина.
Хиль забил 4 гола в 5 матчах РПЛ на старте сезона. До этого он забивал «Динамо», «Оренбургу» и «Крыльям Советов».
Больше в Премьер-лиге забил лишь хавбек «Локо» Алексей Батраков – 6 голов.
