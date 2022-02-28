Легионеры «Шахтера» и киевского «Динамо» уехали из Украины в Румынию

Легионеры и киевского покинули Украину.

Пресс-служба «горняков» сообщила, что иностранные футболисты обоих клубов выехали из страны вместе с семьями и сейчас находятся в Румынии.

«Эвакуация футболистов стала возможной благодаря личному содействию президента УЕФА Александера Чеферина, президента Андрея Павелко и президента Леонида Олейниченко. Спасибо за помощь всем, кто участвовал в этом процессе», – говорится в заявлении клуба.

В целом из Украины в Румынию приехали 42 человека – игроки и члены их семей.

Тренеры «Шахтера» во главе с итальянцем также покинули страну.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.