Легионеры «Шахтера» и киевского «Динамо» уехали из Украины в Румынию

Легионеры «Шахтера» и киевского «Динамо» покинули Украину.
Пресс-служба «горняков» сообщила, что иностранные футболисты обоих клубов выехали из страны вместе с семьями и сейчас находятся в Румынии.
«Эвакуация футболистов стала возможной благодаря личному содействию президента УЕФА Александера Чеферина, президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко и президента Федерации футбола Молдовы Леонида Олейниченко. Спасибо за помощь всем, кто участвовал в этом процессе», – говорится в заявлении клуба.
В целом из Украины в Румынию приехали 42 человека – игроки и члены их семей.
Тренеры «Шахтера» во главе с итальянцем Роберто Де Дзерби также покинули страну.
С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.
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